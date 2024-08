Ton billet te donne une conso gratuite et aux premiers arrivés un SHOOTER! + une soirée de feu on s’entend. Viens célébrer la fin de session et le début de la saison de ski avec nous des 21h à l’Ozone le mercredi 20 décembre.





Évènement de sciences infirmières, ergothérapie, génie civil, génie industriel, génie physique, biochimie, microbiologie et VIBRING🍑





Pssst- VA VOIR LEUR CONCOURS SUR INSTA, JOUETS À GAGNER!🍑💕 @vibring_official