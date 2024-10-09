eventClosed

Conférence-midi par RBC : Bâtir un avenir financier prospère

Pavillon Ferdinand-Vandry

1050 Av. de la Médecine, Québec, QC G1V 0A6, Canada

Conférence-midi : Rouge Bol saveur BBQ
free
Ce billet vous permet d'accéder à la conférence-midi et de déguster un Rouge Bol avec poulet (Saveur BBQ).
Conférence-midi : Rouge Bol saveur Volcano
free
Ce billet vous permet d'accéder à la conférence-midi et de déguster un Rouge Bol avec poulet (Saveur Volcano).
Conférence-midi : Rouge Bol végé
free
Ce billet vous permet d'accéder à la conférence-midi et de déguster un Rouge Bol végé.
Conférence-midi : SANS REPAS
free
Ce billet vous permet d'accéder à la conférence-midi SANS REPAS FOURNI.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing