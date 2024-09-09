Centre Oméga
Fête de la rentrée (Journée d'inscriptions OBLIGATOIRE aux programmes du Centre Oméga)
1015 boulevard curé-labelle
Blainville
Admission - entre 9h30 et 10h00
free
un billet par FAMILLE
Admission - entre 10h00 et 10h30
free
un billet par FAMILLE
Admission - entre 10h30 et 11h00
free
un billet par FAMILLE
Admission - entre 11h00 et 11h30
free
un billet par FAMILLE
Admission - entre 11h30 et 12h00
free
un billet par FAMILLE
Admission - entre 12h00 et 12h30
free
un billet par FAMILLE
Admission - entre 12h30 et 13h00
free
un billet par FAMILLE
Admission - entre 13h00 et 13h30
free
un billet par FAMILLE
Admission - entre 13h30 et 14h00
free
un billet par FAMILLE
