Billets du PIED A2024

Billet pour les deuxièmes
CA$55
Ceci est le billet pour les deuxièmes années.
Billet pour les croûtes
CA$70
Ceci est le billet pour les troisièmes et quatrièmes années, et toute autre personne invitée.
Billet pour les croûtes avec allergie au gluten
CA$40
Ceci est le billet pour les croûtes allergiques au gluten.

