Alliance de Montréal (Basketball) & STTTU

Nous souhaitons vous inviter à vous joindre à nous pour assister à un match de l'Alliance de Montréal, l'équipe de basketball professionnelle qui nous représente dans la CEBL.



C'est un rendez-vous le 23 juillet 16 h à l'auditorium de Verdun pour vous, vos amis et votre famille. Tout le monde est le bienvenu.



Pour la modique somme de 51,74$tx incluses, vous vivrez l'expérience OR. Nous aurons accès aux meilleurs sièges disponibles, une photo au centre du terrain, t-shirt de l'Alliance et plus.



Réservez vos places avant le 1er juillet 2023.