Partenaires 30e Anniversaire de Soupe et Compagnie des Pays-d'en-Haut

Chalet principal Sommet St-Sauveur

655 Ch. Louis-Dufour, Saint-Sauveur, QC J0R 1R3, Canada

Partenaire présentateur
CA$5,000
Commandite: Partenaire présentateur > 5000 $ / unité -Logo de votre entreprise sur les billets et affiches promotionnelles de l'événement -Logo de votre entreprise sur l'écran lors du souper 30e -Opportunité de remettre un article promotionnel à tous les participants Possibilité d'apporter des oriflammes aux couleurs de votre entreprise lors de l'événement -Mention de votre entreprise lors de l'événement -Logo de votre entreprise visible sur la lettre de remerciements envoyés à tous les participants -Présence de votre entreprise/organisation visible lors de la prise de photo de l'événement. -Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse et publicités médias et réseaux sociaux * Si vous ne souhaitez pas soutenir la plateforme, inscrirez 0 $ dans Autre lors de votre commande.
Partenaire présidence d'honneur
CA$3,000
Commandite: Partenaire présidence d'honneur > 3 000 $ / unité -Logo de votre entreprise sur les billets et affiches promotionnelles de l'événement -Logo de votre entreprise sur l'écran lors du souper 30e -Opportunité de remettre un article promotionnel à tous les participants -Mention de votre entreprise lors de l'événement -Logo de votre entreprise visible sur la lettre de remerciements envoyés à tous les participants -Présence de votre entreprise/organisation visible lors de la prise de photo de l'événement. -Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse et publicités médias et réseaux sociaux * Si vous ne souhaitez pas soutenir la plateforme, inscrirez 0 $ dans Autre lors de votre commande.
Partenaire vin
CA$1,000
- Partenaire vin > 1000 $ / unité - Logo de votre entreprise sur l'écran lors du souper 30e - Opportunité de remettre un article promotionnel à tous les participants -Mention de votre entreprise lors de l'événement -Logo de votre entreprise visible sur la lettre de remerciements envoyés à tous les participants -Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse et publicités médias et réseaux sociaux * Si vous ne souhaitez pas soutenir la plateforme, inscrirez 0 $ dans Autre lors de votre commande.
Partenaire repas
CA$1,000
Partenaire repas > 1000 $ / unité - Logo de votre entreprise sur l'écran lors du souper 30e - Opportunité de remettre un article promotionnel à tous les participants -Mention de votre entreprise lors de l'événement -Logo de votre entreprise visible sur la lettre de remerciements envoyés à tous les participants -Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse et publicités médias et réseaux sociaux * Si vous ne souhaitez pas soutenir la plateforme, inscrirez 0 $ dans Autre lors de votre commande.
Partenaire animation
CA$1,000
Partenaire animation > 1000 $ / unité - Logo de votre entreprise sur l'écran lors du souper 30e - Opportunité de remettre un article promotionnel à tous les participants -Mention de votre entreprise lors de l'événement -Logo de votre entreprise visible sur la lettre de remerciements envoyés à tous les participants -Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse et publicités médias et réseaux sociaux * Si vous ne souhaitez pas soutenir la plateforme, inscrirez 0 $ dans Autre lors de votre commande.
Partenaire billets/bénévoles
CA$1,000
Partenaire billets/bénévoles 1000 $ / unité - Logo de votre entreprise sur l'écran lors du souper 30e - Opportunité de remettre un article promotionnel à tous les participants -Mention de votre entreprise lors de l'événement -Logo de votre entreprise visible sur la lettre de remerciements envoyés à tous les participants -Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse et publicités médias et réseaux sociaux
Partenaire publicité
CA$1,000
Partenaire publicité > 1000 $ / unité - Partenaire vin > 1000 $ / unité - Logo de votre entreprise sur l'écran lors du souper 30e - Opportunité de remettre un article promotionnel à tous les participants -Mention de votre entreprise lors de l'événement -Logo de votre entreprise visible sur la lettre de remerciements envoyés à tous les participants -Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse et publicités médias et réseaux sociaux * Si vous ne souhaitez pas soutenir la plateforme, inscrirez 0 $ dans Autre lors de votre commande.
Partenaire cocktail
CA$1,000
Commandite: Partenaire cocktail > 1000 $ / unité - Logo de votre entreprise sur l'écran lors du souper 30e - Opportunité de remettre un article promotionnel à tous les participants -Mention de votre entreprise lors de l'événement -Logo de votre entreprise visible sur la lettre de remerciements envoyés à tous les participants -Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse et publicités médias et réseaux sociaux * Si vous ne souhaitez pas soutenir la plateforme, inscrirez 0 $ dans Autre lors de votre commande.
