Partenaires 30e Anniversaire de Soupe et Compagnie des Pays-d'en-Haut

Commandite: Partenaire présentateur > 5000 $ / unité -Logo de votre entreprise sur les billets et affiches promotionnelles de l'événement -Logo de votre entreprise sur l'écran lors du souper 30e -Opportunité de remettre un article promotionnel à tous les participants Possibilité d'apporter des oriflammes aux couleurs de votre entreprise lors de l'événement -Mention de votre entreprise lors de l'événement -Logo de votre entreprise visible sur la lettre de remerciements envoyés à tous les participants -Présence de votre entreprise/organisation visible lors de la prise de photo de l'événement. -Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse et publicités médias et réseaux sociaux * Si vous ne souhaitez pas soutenir la plateforme, inscrirez 0 $ dans Autre lors de votre commande.

