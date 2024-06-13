Partenaires 30e Anniversaire de Soupe et Compagnie des Pays-d'en-Haut

Commandite:
Partenaire présentateur > 5000 $ / unité
-Logo de votre entreprise sur les billets et affiches promotionnelles de l'événement
-Logo de votre entreprise sur l'écran lors du souper 30e
-Opportunité de remettre un article promotionnel à tous les participants
Possibilité d'apporter des oriflammes aux couleurs de votre entreprise lors de l'événement
-Mention de votre entreprise lors de l'événement
-Logo de votre entreprise visible sur la lettre de remerciements envoyés à tous les participants
-Présence de votre entreprise/organisation visible lors de la prise de photo de l'événement.
-Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse et publicités médias et réseaux sociaux
* Si vous ne souhaitez pas soutenir la plateforme, inscrirez 0 $ dans Autre lors de votre commande.
Partenaire présidence d'honneur
CA$3,000
Commandite:
Partenaire présidence d'honneur > 3 000 $ / unité
-Logo de votre entreprise sur les billets et affiches promotionnelles de l'événement
-Logo de votre entreprise sur l'écran lors du souper 30e
-Opportunité de remettre un article promotionnel à tous les participants
-Mention de votre entreprise lors de l'événement
-Logo de votre entreprise visible sur la lettre de remerciements envoyés à tous les participants
-Présence de votre entreprise/organisation visible lors de la prise de photo de l'événement.
-Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse et publicités médias et réseaux sociaux
* Si vous ne souhaitez pas soutenir la plateforme, inscrirez 0 $ dans Autre lors de votre commande.
Partenaire vin
CA$1,000
- Partenaire vin > 1000 $ / unité
- Logo de votre entreprise sur l'écran lors du souper 30e
- Opportunité de remettre un article promotionnel à tous les participants
-Mention de votre entreprise lors de l'événement
-Logo de votre entreprise visible sur la lettre de remerciements envoyés à tous les participants
-Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse et publicités médias et réseaux sociaux
* Si vous ne souhaitez pas soutenir la plateforme, inscrirez 0 $ dans Autre lors de votre commande.
Partenaire repas
CA$1,000
Partenaire repas > 1000 $ / unité
- Logo de votre entreprise sur l'écran lors du souper 30e
- Opportunité de remettre un article promotionnel à tous les participants
-Mention de votre entreprise lors de l'événement
-Logo de votre entreprise visible sur la lettre de remerciements envoyés à tous les participants
-Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse et publicités médias et réseaux sociaux
* Si vous ne souhaitez pas soutenir la plateforme, inscrirez 0 $ dans Autre lors de votre commande.
Partenaire animation
CA$1,000
Partenaire animation > 1000 $ / unité
- Logo de votre entreprise sur l'écran lors du souper 30e
- Opportunité de remettre un article promotionnel à tous les participants
-Mention de votre entreprise lors de l'événement
-Logo de votre entreprise visible sur la lettre de remerciements envoyés à tous les participants
-Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse et publicités médias et réseaux sociaux
* Si vous ne souhaitez pas soutenir la plateforme, inscrirez 0 $ dans Autre lors de votre commande.
Partenaire billets/bénévoles
CA$1,000
Partenaire billets/bénévoles 1000 $ / unité
- Logo de votre entreprise sur l'écran lors du souper 30e
- Opportunité de remettre un article promotionnel à tous les participants
-Mention de votre entreprise lors de l'événement
-Logo de votre entreprise visible sur la lettre de remerciements envoyés à tous les participants
-Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse et publicités médias et réseaux sociaux
Partenaire publicité
CA$1,000
Partenaire publicité > 1000 $ / unité
- Partenaire vin > 1000 $ / unité
- Logo de votre entreprise sur l'écran lors du souper 30e
- Opportunité de remettre un article promotionnel à tous les participants
-Mention de votre entreprise lors de l'événement
-Logo de votre entreprise visible sur la lettre de remerciements envoyés à tous les participants
-Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse et publicités médias et réseaux sociaux
* Si vous ne souhaitez pas soutenir la plateforme, inscrirez 0 $ dans Autre lors de votre commande.
Partenaire cocktail
CA$1,000
Commandite:
Partenaire cocktail > 1000 $ / unité
- Logo de votre entreprise sur l'écran lors du souper 30e
- Opportunité de remettre un article promotionnel à tous les participants
-Mention de votre entreprise lors de l'événement
-Logo de votre entreprise visible sur la lettre de remerciements envoyés à tous les participants
-Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse et publicités médias et réseaux sociaux
* Si vous ne souhaitez pas soutenir la plateforme, inscrirez 0 $ dans Autre lors de votre commande.
