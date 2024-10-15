Cassiopée
Vêtements Cassiopée
Veste adulte
CA$50
Tailles disponibles : S / M / L / XL
Veste enfant
CA$35
Tailles disponibles : 4-5 / 5-6 / 7-8 / 8-9 /10-11 / 12-13 / 14-15 ans.
Camisole femme
CA$15
Tailles disponibles : XS / S / M / L / XL
Camisole enfant
CA$13.50
Tailles disponibles : 8 / 10 / 12 / 14 ans
Gants adulte
CA$20
Tailles Disponibles : S-M / M / L-2L / XL
Gants enfant
CA$17.50
Tailles disponibles : 6 / 8 / 10 / 12 / 14 ans.
Legging femme
CA$35
Tailles disponibles : XS / S / M / L / XL / 2XL
Legging enfant
CA$27
Tailles disponibles : 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 ans.
Chandail chaud manches longues femme
CA$40
Tailles disponibles : XS / S / M / L / XL / 2XL
Chandail chaud manches longues enfant
CA$30
Tailles disponibles : 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 ans.
Chandail demi-zip Adulte 1
CA$29
Tailles disponibles : XS / S / M / M-L / L / L-XL / XL. Consulter le guide de tailles en photo.
