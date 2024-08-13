Entrainement Adulte Maisonneuve féminin 2024

Inscription pour une athlète au programme entrainement adulte féminin de dimanche soir 18h10 - 20h00 au Collège de Maisonneuve du 20 octobre au 8 décembre 2024. (7 séances) Pas de séance le 24 novembre.
Mardi - Session 2 - 22 octobre au 10 décembre
CA$105
Inscription pour une athlète au programme entrainement adulte féminin de mardi soir 20h30 - 22h15 au Collège de Maisonneuve du 22 octobre au 10 décembre 2024. (8 séances).
Une séance d'essai.
CA$29
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement. Pas de séance le 24 novembre.
