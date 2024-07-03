AGEEI (Association Générale des Étudiants et Étudiantes en Informatique de l'UQAM)
eventClosed
Soirée Bowling de l'AGEEI
3275 Av. de Granby
Montréal, QC H1N 2Z7, Canada
Admission générale (membre AGEEI)
free
Comprend une admission et une location de paire de chaussures.
Comprend une admission et une location de paire de chaussures.
seeMoreDetailsMobile
closed
Admission générale (hors AGEEI)
CA$10
Comprend une admission et une location de paire de chaussures.
Comprend une admission et une location de paire de chaussures.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout