L'ÉTABLI - Ciné-club Outrepont - 22 mars

L'ÉTABLI de Mathias Gokalp

Drame. France. 2023. 117 min. VO Français. (G)

Avec Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès.

Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant d’extrême-gauche, décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Comme d’autres de ses camarades, il veut s’infiltrer en usine pour raviver le feu révolutionnaire, mais la majorité des ouvriers ne veut plus entendre parler de politique. « Le beau film de Mathias Gokalp ressuscite toute une époque et interroge avec pertinence les préoccupations, les rêves et les désillusions d’une certaine jeunesse d’alors. » (Olivier De Bruyn, Les Echos)





