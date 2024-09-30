BEC Boutique

Valeur de 300 $ - Ce lot offert par UB Media comprend 4 passes en terrasse exclusive VIP pour Igloofest, offert par UB
Media. Profitez d'une expérience unique en plein cœur de l'hiver montréalais avec ces passes VIP qui vous garantissent une vue imprenable, un accès privilégié, et une ambiance exceptionnelle !
Conférence sur mesure offert par adn conférencier·e·s
CA$1,000
Valeur de 5 000 $ - Offert par adn conférencier.e.s, ce lot vous permet de choisir parmi une sélection de talents bilingues exclusifs pour une expérience sur mesure adaptée à vos besoins. Qu'il s'agisse d'une conférence, d'une animation ou d'un team building innovant, adn propose une expertise inégalée sur des thématiques cruciales et d'actualité.
De l'exploration du leadership transformationnel à l'analyse des enjeux d'équité, diversité et inclusion (EDI), en passant par les défis de la santé mentale, les avancées de l'intelligence artificielle et les perspectives futuristes, leur équipe de talents bilingues offre un éclairage unique et percutant sur les sujets qui façonnent notre monde professionnel et personnel.
1 passeport de 3 jours pour C2 Montréal 2025
CA$750
Valeur de : 1895 $ - C2 Montréal connecte de manière significative des humains et des organisations d'horizons, d'industries et de domaines divers afin de stimuler les conversations et la collaboration sous toutes ses formes.
1 passeport de 3 jours pour C2 Montréal 2025
CA$750
2 passes Desjardins pour le Festif de Baie-Saint-Paul
CA$100
Valeur de 206 $ - C’est notre première scène et la plus grosse du Festif! de Baie-Saint-Paul ! Au fil des ans, la Place Desjardins est devenue la chouchou des citoyen.nes. Elle a accueilli les plus gros noms du festival et continue d’épater par la qualité de ses performances. Laisse-toi surprendre par les Shows d’Escaliers et l’animation spontanée entre certains spectacles !
Chèque-cadeau Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix
CA$500
Valeur de 1128 $ - 2 nuitée(s) en occupation double à l'Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix incluant 2 petit(s)-déjeuner(s) pour deux personnes.
Germain Hôtels est une entreprise familiale canadienne et se trouve au rang des 50 sociétés les mieux gérées au pays. Leurs hôtels sont reconnus pour leur service attentionné et plus que personnalisé et pour le style iconique qui caractérise leurs établissements et restaurants.
Forfait pour CF Montréal offert par BMO Groupe Financier.
CA$450
Valeur de 930 $ - Ce lot offert part BMO Groupe financier comprend :
- Un forfait Pavillon BMO pour deux (2) personnes pour la saison 2025 du CF Montréal incluant traitement avec hôtesse, nourriture & boissons alcoolisées (bières & vin).
- Deux (2) foulards officiels, deux (2) casquettes et un (1) jersey autographié de l'équipe! Vous pourrez ainsi vous afficher aux couleurs du CF Montréal, équipe dont nous sommes tous très fiers!
Forfait Grenier exclusif
CA$750
Valeur de 1936 $ - Le lot offert par Grenier comprend :
- Formations : 3 formations offertes
- Publicité : 500$ en visibilité publicitaire, au choix
- Magazine : Abonnement illimité
Certificat cadeau de 200$ au Nora Gray
CA$75
Valeur de 200 $ - Nora Gray est un des meilleurs restaurants italiens de Montréal et est rapidement devenu un incontournable. Ouvert en septembre 2011, le petit restaurant de la rue Saint-Jacques fait depuis cette date le bonheur de nombreuses gourmandes et de nombreux gourmands.
Forfait un mois d'épicerie
CA$350
Valeur de 1250 $ - Offrez-vous un mois de tranquillité avec ce forfait d'épicerie chez Metro. Des fruits et légumes frais aux produits essentiels du quotidien, tout ce dont vous avez besoin pour vous nourrir pendant 1 mois.
2 billets au parterre au TNM offert par Bell Média
CA$55
Valeur de 178 $ - Ce lot offert par Bell Media vous offre des billets au parterre dans la sublime salle du Théâtre du Nouveau Monde pour la pièce "Une fête d'enfants" de Michel Marc Bouchard mise en scène par Florent Siaud.
4 billets pour le Rocket de Laval offert par The Suburban
CA$75
Valeur 200 $ - Ce lot offert par The Suburban comprend des places de choix pour une vue imprenable sur le match des Rocket de Laval vs les Rochester Americains du 11 décembre prochain. Parfait pour une sortie entre collègues à la Place Bell !
2 billets exclusifs pour les Canadiens offert par UB Media
CA$300
Valeur de 1000 $ - Ce lot offert par UB Media comprend 2 billets de Hockey en section Desjardins au Centre Bell (niveau exclusif, nourriture et breuvages non-alcoolisés inclus) pour le match des Canadiens du 21 janvier 2025 vs Tampa Bay, offert par UB Media.
2 Hoodies NABS-BEC (tarif réduit) offert par la charité
CA$100
Valeur de 400 $ - Offert par le NABS-BEC, ce lot vous donne l'occasion de vous procurer non pas un, mais deux hoodies à tarif réduit, et ce, pour une bonne cause ! Soyez bien, faites du bien avec la toute première collection de merch NABS-BEC !
1 billet - Conférence Santé mentale offert par Les Affaires
CA$230
Valeur de 595 $ - Ce lot offert par Les Affaire vous donne l'opportunité d'assisté virtuellement à une conférence axée sur la santé mentale en entreprise au Québec. Cette conférence se positionne comme un catalyseur d’action au sein de votre entreprise, mettant l’accent sur la création de sens au travail et le rôle crucial des relations sociales. Elle propose des solutions concrètes et des outils pratiques pour stimuler une transformation palpable.
1 billet - Conférence Santé mentale offert par Les Affaires
CA$230
