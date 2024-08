Ce théâtre d'objets, drôle et plein d'humour, vous fera voyager à travers les chansons et diverses époques grâce à la musique de l'orgue de Barbarie, un instrument rare et magique. Un spectacle pour toute la famille !





Dimanche 26 mai, à 11h

Durée : 50 minutes

Réservation requise





Moulin des Jésuites, 7960, Boulevard Henri-Bourassa, Québec

Cette activité est offerte dans le cadre de La semaine du patrimoine de la Ville de Québec.