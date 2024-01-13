Église Baptiste Évangelique Emmanuel de l'Ouest de l'Île
Camp de Neige Parole de Vie Béthel
1175 ch. Thomas-Woodward
Sherbrooke, Qc, J1M 0B4
Billet LEADER JEUNESSE
CA$37.50
Ici sont les billets pour les LEADERS JEUNESSE!
Billet Camp de Neige avec Emmanuel
CA$130
Billet pour t'inscrire en tant que jeune avec l'église Emmanuel (transport inclu)
seeMoreDetailsMobile
BILLET CORRECTION LEADERS
CA$22
