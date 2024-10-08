Soirée Rencontre-Cocktail & complicités

Grâce à ce billet, vous commencerez la soirée du 9 novembre 2024 par un cocktail et un apéro, tout en profitant d'une représentation captivante sur le thème "coup de foudre" qui mettra en avant des moments de connexion. Vous aurez ensuite l'opportunité de rencontrer des candidats susceptibles de vous intéresser lors d'une activité de speed dating, idéale pour échanger, créer des liens et développer une complicité avec nos participants. La soirée se transformera rapidement en une fête animée, avec un DJ sur scène et un bar à disposition pour prolonger le plaisir. Invitez vos amis à se joindre à vous pour conclure la soirée en beauté et profitez de cette occasion unique pour retrouver votre coup de cœur. Ne laissez pas passer cette chance de vivre une soirée mémorable ! L'événement se déroulera entière au Cégep de Val-d'Or de 18h à 23h.

