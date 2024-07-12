Campagne d'adhésion 2024

IMPORTANT : Nous utilisons la plateforme Zeffy, qui est 100% gratuite. Le formulaire vous demandera tout de même si vous souhaitez contribuer au financement de la plateforme. Si vous ne désirez pas rajouter de montant, cliquez sur "Autre" et écrivez 0 sous la ligne contribution au moment de payer votre adhésion.
IMPORTANT : Nous utilisons la plateforme Zeffy, qui est 100% gratuite. Le formulaire vous demandera tout de même si vous souhaitez contribuer au financement de la plateforme. Si vous ne désirez pas rajouter de montant, cliquez sur "Autre" et écrivez 0 sous la ligne contribution au moment de payer votre adhésion.
Membre famille
CA$25
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
IMPORTANT : Nous utilisons la plateforme Zeffy, qui est 100% gratuite. Le formulaire vous demandera tout de même si vous souhaitez contribuer au financement de la plateforme. Si vous ne désirez pas rajouter de montant, cliquez sur "Autre" et écrivez 0 sous la ligne contribution au moment de payer votre adhésion.
IMPORTANT : Nous utilisons la plateforme Zeffy, qui est 100% gratuite. Le formulaire vous demandera tout de même si vous souhaitez contribuer au financement de la plateforme. Si vous ne désirez pas rajouter de montant, cliquez sur "Autre" et écrivez 0 sous la ligne contribution au moment de payer votre adhésion.
Membre à vie
CA$200
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
IMPORTANT : Nous utilisons la plateforme Zeffy, qui est 100% gratuite. Le formulaire vous demandera tout de même si vous souhaitez contribuer au financement de la plateforme. Si vous ne désirez pas rajouter de montant, cliquez sur "Autre" et écrivez 0 sous la ligne contribution au moment de payer votre adhésion.
IMPORTANT : Nous utilisons la plateforme Zeffy, qui est 100% gratuite. Le formulaire vous demandera tout de même si vous souhaitez contribuer au financement de la plateforme. Si vous ne désirez pas rajouter de montant, cliquez sur "Autre" et écrivez 0 sous la ligne contribution au moment de payer votre adhésion.