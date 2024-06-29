eventClosed

Gadbois, groupe secondaire mercredi. Été 2024

5485 Chem. de la Côte-Saint- Paul

Montréal, QC H4C 1X3, Canada

Mercredi - Session 2 - 7 août au 21 août
CA$29
Inscription pour un.e jeune athlète au programme entrainement 13-16 ans de mercredi soir 18h15 - 20h au centre Gadbois. Développement de la technique spécifique pour le volley-ball. Le programme commence le 7 août et contient 3 séances.
Une séance d'essai.
CA$29
Inscription pour une séance. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer.

