Gadbois, groupe secondaire mercredi. Été 2024

Inscription pour un.e jeune athlète au programme entrainement 13-16 ans de mercredi soir 18h15 - 20h au centre Gadbois. Développement de la technique spécifique pour le volley-ball. Le programme commence le 7 août et contient 3 séances.

Inscription pour un.e jeune athlète au programme entrainement 13-16 ans de mercredi soir 18h15 - 20h au centre Gadbois. Développement de la technique spécifique pour le volley-ball. Le programme commence le 7 août et contient 3 séances.

seeMoreDetailsMobile