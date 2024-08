Soirée Jeux Éclipses - 30e anniversaire de notre première FINALE au WGI!

Établis dans la ville de Longueuil depuis les années 1960, Les Éclipses sont de dignes représentants du mouvement des ensembles chorégraphiques québécois à l’international depuis plusieurs décennies. Nous sollicitons vos dons aujourd’hui pour que notre groupe Avancé puisse représenter le Québec à nouveau dans sa catégorie à la plus grande compétition internationale, le WGI à Dayton, Ohio (après avoir été finaliste, et seul groupe canadien en compétition dans notre catégorie l'an dernier).

C'est une opportunité inestimable pour nos jeunes! Vivre le WGI leur permet de se dépasser et de vivre une expérience compétitive internationale à la hauteur de leurs efforts. Nous sommes une organisation inspirante qui a accompagné des milliers de jeunes de Longueuil, de la Montérégie et de la grande région de Montréal à performer et apprendre dans un cadre d’excellence, de créativité et de discipline.

Depuis la pandémie de 2020, nous avons perdu nos principaux moyens de financement et travaillons fort à reconstruire les finances de notre organisation. Notre direction, notre Conseil d’administration, nos membres et notre communauté ont mis la main à la pâte pour couper nos coûts et augmenter nos revenus. Nous vous invitons aujourd’hui à venir en aide à notre organisme dans cette période exigeante de notre histoire. Votre aide sera grandement appréciée par notre relève qui travaille si fort pour atteindre le WGI. Votre don fera une grande différence dans la réussite de notre projet.

Merci infiniment de nous supporter.