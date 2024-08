Formation : Accompagner d'un coeur à l'autre - Du 11 octobre au 13 décembre 2023

Formation en accompagnement en fin de vie et en suivi de deuil





Du 11 octobre au 13 décembre 2023 (2 groupes - 10 semaines)

- Groupe 1 : mercredi de 13 h à 16 h

- Groupe 2 : mercredi de 18 h 30 à 21 h 30





Formatrice : Line Asselin

Coût : 150 $





Objectif de la formation

Cette formation vise à fournir aux participants les connaissances qui leur permettront de mieux comprendre les phénomènes que sont la fin de vie, la mort et le deuil. En passant par les trois niveaux de l’apprentissage, soit le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, le participant sera amené à réaliser un travail sur lui-même pour développer une approche d'accompagnement des personnes en fin de vie, de ses proches et des personnes endeuillées.





Contenu de la formation





1re rencontre - L’accompagnement

Les qualités requises en accompagnement

La sollicitude

Les pertes générales de la vie

L’annonce d’une maladie incurable

2e rencontre : La douleur et la souffrance

Historique, philosophie et fonctionnement des soins palliatifs

Les symptômes et le contrôle de la douleur par la médication

Les soins de fin de vie et l’aide médicale à mourir

Le rôle des bénévoles

3e rencontre : La communication

Les aptitudes à la communication

Accompagner la personne en fin de vie est-ce possible?

Les mécanismes d’adaptation en fin de vie

Quelle est ma perception de la mort?

4e rencontre : La personne malade et ses proches

Aspects psychosociaux

Présentation « À chacun sa mort? »

5e rencontre : Ma relation face aux pertes et à la mort

Connaître et reconnaître le processus de deuil

L’expression et la libération des émotions

6e rencontre : Particularités du deuil

Enfant

Adolescent

Aîné

Périnatal

7e rencontre : Les deuils plus compliqués

Suicide

Homicide

Disparition

8e rencontre : La dimension spirituelle

Les croyances et les rituels

9e rencontre : Initiation à l’accompagnement

S’accompagner soi-même

Outils de communication

Pièges à éviter

Aider sans s’épuiser

10e rencontre : Synthèse et évaluation

Synthèse des apprentissages

Évaluation

Notre formation est un excellent exercice de croissance personnelle. Elle permet au participant de mieux se connaître et d’acquérir des aptitudes d’accompagnateur. Celui-ci doit être ouvert à ce que vit l’autre tout en étant conscient de ce qui l’habite.





Pour toute question, contactez-nous au 450 252-2737 ou par courriel : [email protected]