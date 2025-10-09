Boutique - BILP

« Créer un événement en art contemporain en dehors des grands centres demande de l’audace. Miser sur une matière comme le lin pour susciter l’intérêt d’artistes de divers horizons et de différentes provenances peut sembler extravagant. Une chose est certaine, pour s’engager dans la mise sur pied d’un événement comme la Biennale internationale du lin de Portneuf (BILP), il faut voir loin! »





Afin de souligner la dixième édition de la BILP, ses organisateurs proposent un catalogue rétrospectif qui met en valeur le travail des créateurs qui ont contribué au succès de cette folle aventure. La publication regroupe les textes des commissaires et d’observateurs du milieu des arts, des témoignages d’artistes et des photos des œuvres exposées lors des différentes éditions.





Auteurs :

Adrien Landry

Donald Vézina

Dominique Roy

Anne-Sophie Blanchet

Michel Côté

Odile Pelletier





Design graphique :

Karine Gosselin





Livraison possible au coût de 20 $ (Québec), 25 $ (Canada) ou 30 $ (international).





Pour vous procurer un exemplaire de l'ouvrage pour votre librairie ou boutique, communiquez avec nous par courriel : [email protected].