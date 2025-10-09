Boutique - BILP

« Créer un événement en art contemporain en dehors des grands centres demande de l’audace. Miser sur une matière comme le lin pour susciter l’intérêt d’artistes de divers horizons et de différentes provenances peut sembler extravagant. Une chose est certaine, pour s’engager dans la mise sur pied d’un événement comme la Biennale internationale du lin de Portneuf (BILP), il faut voir loin! »
Afin de souligner la dixième édition de la BILP, ses organisateurs proposent un catalogue rétrospectif qui met en valeur le travail des créateurs qui ont contribué au succès de cette folle aventure. La publication regroupe les textes des commissaires et d’observateurs du milieu des arts, des témoignages d’artistes et des photos des œuvres exposées lors des différentes éditions.
Auteurs :
Adrien Landry
Donald Vézina
Dominique Roy
Anne-Sophie Blanchet
Michel Côté
Odile Pelletier
Design graphique :
Karine Gosselin
Livraison possible au coût de 20 $ (Québec), 25 $ (Canada) ou 30 $ (international).
Pour vous procurer un exemplaire de l'ouvrage pour votre librairie ou boutique, communiquez avec nous par courriel : [email protected].
Affichez-vous fièrement en tant qu'amateur de la BILP grâce à nos nouveaux sacs réutilisables et faits à la main à partir de tissu de lin exclusif!Comme les sacs sont faits à partir de tissus recyclés, vous recevrez un sac avec un motif et une couleur aléatoires (aucune sélection possible).
Version numérique de notre ouvrage rétrospectif La Biennale internationale du lin de Portneuf, 20 ans d'art actuel, célébrant le vingtième anniversaire de l'organisme.
Vous recevrez le lien de téléchargement par courriel au plus tard 48h ouvrables après votre commande.
common:zeffyTipDisclaimerTicketing