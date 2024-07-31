eventClosed

Rock tes Olympiades 2024

4422 Av. de l'Esplanade

Montréal, QC H2W 2N4, Canada

addExtraDonation

$

Participation adulte
CA$12
Ceci vous donne accès aux activités pour adultes des Olympiades. Vous serez jumelé-es en équipe de 4 sur place.
Participation enfant (de 4 à 10 ans)
CA$7
Ceci donne accès aux activités pour enfants des Olympiades.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing