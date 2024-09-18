Avantages
Conférences en ligne, 5 à 7 réseautage : gratuits
Autres événements en présentiel : 25% de rabais
Affichage d'offres d'emploi : 5 gratuités/année
Affichages de stages : gratuit
Les avantages réservés à un membre corporatif sont transférables à toutes autres personnes de la même entreprise. (2 personnes pour le corporatif de base)
