Macarons officiels du Camp rock 2023 (paquet de 3)

Achetez le trio de macarons de l'édition 2023 du Camp rock du Petit Théâtre de Sherbrooke !





Les macarons ont été réalisé par Mélodie et Izen, tous deux participant.e. au Camp rock 2022 et Fred Giguère, responsable de la médiation et des liens avec la communauté et idéatrice du projet.





Les macarons (3) sont d'environ 1 pouce, et sont fabriqués au Québec. Le trop coûte 12 $ incluant les frais d'envoi.





En vous procurant les macarons, vous collaborez à financer le projet, et rendre le coût d'inscription au Camp le plus accessible possible pour les jeunes, en plus de faire vivre le ROCK à Sherbrooke !





Logo officiel du Camp rock réalisé par Izen Gaulin Visuel réalisé par Fred Giguère, initiatrice du projet



Visuel réalisé par Mélodie, participante du Camp rock 2022