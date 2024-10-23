Paiement en ligne (OSS85) - Marc Lauzière

Inclus dans votre achat : 2 abonnements pour les 5 concerts classique; 2 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 1 billet-stationnement pour chaque concert choisi; 2 billets pour le concert musique de chambre de votre choix; 1 invitation à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme. Un forfait qui s’élève à 750 $ en retour d’un reçu de don aux fins de l’impôt sur le revenu de 250 $.
Inclus dans votre achat : 2 abonnements pour les 5 concerts classique; 2 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 1 billet-stationnement pour chaque concert choisi; 2 billets pour le concert musique de chambre de votre choix; 1 invitation à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme. Un forfait qui s’élève à 750 $ en retour d’un reçu de don aux fins de l’impôt sur le revenu de 250 $.
AZNAVOUR 100 ANS - 19 octobre 2024
280 $
8 billets de spectacle pour le concert AZNAVOUR 100 ANS de la série Symphonique Pop au tarif préférentiel de 35 $.
8 billets de spectacle pour le concert AZNAVOUR 100 ANS de la série Symphonique Pop au tarif préférentiel de 35 $.
L'ESTRIE CHANTE LES FÊTES - 8 décembre 2024
70 $
2 billets de spectacle pour le Grand Concert de Noël Simons L'ESTRIE CHANTE LES FÊTES au tarif préférentiel de 35 $.
2 billets de spectacle pour le Grand Concert de Noël Simons L'ESTRIE CHANTE LES FÊTES au tarif préférentiel de 35 $.
PIAF SYMPHONIQUE - 25 janvier 2025
70 $
2 billets de spectacle pour le concert PIAF SYMPHONIQUE de la série Symphonique Pop au tarif préférentiel de 35 $.
2 billets de spectacle pour le concert PIAF SYMPHONIQUE de la série Symphonique Pop au tarif préférentiel de 35 $.
UNE EXPÉRIENCE SYMPHONIQUE EN FAMILLE - 12 avril 2025
60 $
2 billets de spectacle pour le concert UNE EXPÉRIENCE SYMPHONIQUE EN FAMILLE de la série Jeune Public au tarif de 30 $.
2 billets de spectacle pour le concert UNE EXPÉRIENCE SYMPHONIQUE EN FAMILLE de la série Jeune Public au tarif de 30 $.
ESCALE À BUENOS AIRES - 21 novembre 2024
Gratuit
2 billets de spectacle pour le concert ESCALE À BUENOS AIRES de la série 5@7 offert en gratuité.
2 billets de spectacle pour le concert ESCALE À BUENOS AIRES de la série 5@7 offert en gratuité.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!