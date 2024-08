Comment mettre en place une ferme urbaine?

Le lundi 11 mars de 16 h 30 à 17 h 30





Venez découvrir le guide pratique pour la mise en place des fermes urbaines, produit dans le cadre du programme MontréalCulteurs, porté par le Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB).





Cette présentation sera suivie d’une période de question qui vous permettra de poser des questions spécifiques à votre projet.





Ce guide propose des lignes directrices afin de faciliter l'établissement et la mise en place de fermes urbaines sur le territoire montréalais. Il se base sur des recherches faites par le Laboratoire sur l’agriculture urbaine et l’expérience de l’équipe du programme MontréalCulteurs et de Alte Coop dans l’établissement de projets existants.

Les intervenantes sont :

Pascale Nycz de AU/LAB

Diane Bastien de Alte Coop





