Isabelle Charlot

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BOUTIQUE - Des milliers d'aubes à nos portes

Exil : Mini-album item
Exil : Mini-album
10 $
Exil est le premier enregistrement d'Isabelle Charlot. 1. À l'aube (07:47) 2. Ville devant soi (07:51) 3. Exil (07:50) 4. Petite fille (04:46) CRÉDITS Isabelle Charlot : accordéon, voix Melaine Freund : contrebasse, voix Antoine Létourneau-Berger : percussions, voix Estelle Grenier : voix Camille Allard : voix, guitare Eli Camilo : trombone Gabrielle Maurtison : violoncelle, voix Isaac Beaudet-Lefebvre : violon, banjo, voix Enregistré, mixé et co-réalisé à Rimouski à l’été 2016 par Antoine Létourneau-Berger Paroles et musique : Isabelle Charlot Aide aux arrangements : tous les musiciens et les musiciennes de l’album + Félix Imbault Conception graphique : Benoît Gingras paru le 9 septembre 2016 tous droits réservés
NOUVEL ALBUM (CD) : Des milliers d'aubes à nos portes item
NOUVEL ALBUM (CD) : Des milliers d'aubes à nos portes
20 $
**PRÉ-VENTE** Le nouvel album long, enregistré à l'hiver et au printemps 2024, sera officiellement lancé au printemps 2025. Procurez-vous l'album format CD en pré-vente dès maintenant et vous recevrez votre copie physique avant sa sortie ! Ce geste de soutien financier permet au groupe de payer la production, la post-production et le lancement de l'album (qui coutent TRÈS cher!). MERCI DE TOUT COEUR !
NOUVEL ALBUM (NUMÉRIQUE) : Des milliers d'aubes à nos portes item
NOUVEL ALBUM (NUMÉRIQUE) : Des milliers d'aubes à nos portes
15 $
**PRÉ-VENTE** Le nouvel album long, enregistré à l'hiver et au printemps 2024, sera officiellement lancé au printemps 2025. Procurez-vous l'album format numérique en pré-vente dès maintenant et vous recevrez votre copie physique avant sa sortie ! Ce geste de soutien financier permet au groupe de payer la production, la post-production et le lancement de l'album (qui coutent TRÈS cher!). MERCI DE TOUT COEUR !
NOUVEL ALBUM (VINYLE) : Des milliers d'aubes à nos portes item
NOUVEL ALBUM (VINYLE) : Des milliers d'aubes à nos portes
35 $
**PRÉ-VENTE** Le nouvel album long, enregistré à l'hiver et au printemps 2024, sera officiellement lancé au printemps 2025. Procurez-vous l'album format vinyle (édition limitée!) en pré-vente dès maintenant et vous recevrez votre copie physique avant sa sortie ! Ce geste de soutien financier permet au groupe de payer la production, la post-production et le lancement de l'album (qui coutent TRÈS cher!). MERCI DE TOUT COEUR ! Détail: 30 $ plus taxes et livraison, 35$ total. Édition limitée !
SPECTACLE MAISON : Isabelle Charlot dans ton salon ! item
SPECTACLE MAISON : Isabelle Charlot dans ton salon !
250 $
Depuis plus de 10 ans, Isabelle Charlot et son ensemble ont développé une véritable expertise dans l’organisation de spectacles maison. Dans les salons, les salles communautaires, les cours, les parcs et en tous lieux atypiques. En formule acoustique ou semi-amplifiée, invitez-nous chez vous ! Vos proches et votre communauté vivront assurément une expérience culturelle unique et rassembleuse. Dépôt pour réservation: 250$ Prix total à négocier, à partir de 800$ (40 billets à 20$) Extrait d'un spectacle maison à Trois-Pistoles en 2023 : https://www.youtube.com/watch?v=E-2bSFtUjyQ
Patch sérigraphiée à la main : Isabelle Charlot item
Patch sérigraphiée à la main : Isabelle Charlot
5 $
Divers modèles de dessins sérigraphiés à la main sur tissu recyclé à l'effigie du projet d'Isabelle Charlot sont disponibles. Commandez la vôtre pour soutenir le projet ! Merci à Maki Pagé pour le design et la sérigraphie du matériel promotionnel !
Carte postale signée à la main - Isabelle Charlot item
Carte postale signée à la main - Isabelle Charlot
10 $
Une carte postale avec impression haute qualité contenant un extrait de paroles d'une chanson signée à la main par Isabelle Charlot. Demandes spéciales bienvenues !
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