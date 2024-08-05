BOUTIQUE - Des milliers d'aubes à nos portes

Depuis plus de 10 ans, Isabelle Charlot et son ensemble ont développé une véritable expertise dans l’organisation de spectacles maison. Dans les salons, les salles communautaires, les cours, les parcs et en tous lieux atypiques. En formule acoustique ou semi-amplifiée, invitez-nous chez vous ! Vos proches et votre communauté vivront assurément une expérience culturelle unique et rassembleuse. Dépôt pour réservation: 250$ Prix total à négocier, à partir de 800$ (40 billets à 20$) Extrait d'un spectacle maison à Trois-Pistoles en 2023 : https://www.youtube.com/watch?v=E-2bSFtUjyQ

Depuis plus de 10 ans, Isabelle Charlot et son ensemble ont développé une véritable expertise dans l’organisation de spectacles maison. Dans les salons, les salles communautaires, les cours, les parcs et en tous lieux atypiques. En formule acoustique ou semi-amplifiée, invitez-nous chez vous ! Vos proches et votre communauté vivront assurément une expérience culturelle unique et rassembleuse. Dépôt pour réservation: 250$ Prix total à négocier, à partir de 800$ (40 billets à 20$) Extrait d'un spectacle maison à Trois-Pistoles en 2023 : https://www.youtube.com/watch?v=E-2bSFtUjyQ

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