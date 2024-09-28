Spectacle Vision "R"

Ouverture des portes à 19h. Vente d'alcool sur place.
Veuillez nous aviser si vous êtes en situation de handicap, des places vous seront réservées.
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Repas
20 $
Profitez d'un repas convivial à la cafétéria du Camp Papillon avant le spectacle! De 17h30 à 19h, dégustez les spécialités du chef : côtelette de porc BBQ ou poulet à la florentine, accompagnés d'un bar à salade, d'un dessert et d'un breuvage. Réservez votre billet-repas dès maintenant!
Profitez d'un repas convivial à la cafétéria du Camp Papillon avant le spectacle! De 17h30 à 19h, dégustez les spécialités du chef : côtelette de porc BBQ ou poulet à la florentine, accompagnés d'un bar à salade, d'un dessert et d'un breuvage. Réservez votre billet-repas dès maintenant!
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