Spectacle Vision "R"

Profitez d'un repas convivial à la cafétéria du Camp Papillon avant le spectacle! De 17h30 à 19h, dégustez les spécialités du chef : côtelette de porc BBQ ou poulet à la florentine, accompagnés d'un bar à salade, d'un dessert et d'un breuvage. Réservez votre billet-repas dès maintenant!

Profitez d'un repas convivial à la cafétéria du Camp Papillon avant le spectacle! De 17h30 à 19h, dégustez les spécialités du chef : côtelette de porc BBQ ou poulet à la florentine, accompagnés d'un bar à salade, d'un dessert et d'un breuvage. Réservez votre billet-repas dès maintenant!

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