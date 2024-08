Collecte de fonds de la Saint-Valentin pour la ferme Betterêve

La Saint-Valentin arrive à grands pas et nous avons des offres gourmandes de notre collaborateur Flora Cocina à vendre pour soutenir la Ferme Communautaire Betterêve de Hudson. Nous avons quelques friandises supplémentaires et nous acceptons les commandes de dernière minute qui seront disponibles dimanche (12 février), lundi (13 février) et mardi (14 février).





Nous avons deux options sucrées :

(1) une tarte au chocolat truffée saupoudrée de fleurs comestibles, petite mais très riche (20 $)

(2) Quatre biscuits à la fleur de rose glacés en rose et saupoudrés d'or (25 $).





Les deux options sont joliment emballées - prêtes à être offertes ! -- Elles pourront être ramassées dans le Village de Hudson les 11 et 12 février ou vous seront livrées (moyennant des frais supplémentaires). De plus amples informations vous seront envoyées peu après votre commande.





Plus de détails :

(1) Tarte au chocolat truffée - Tarte au chocolat noir (5 po de diamètre) avec un soupçon de zeste de clémentine, une croûte de cacao noir et couverte d'un magnifique saupoudrage de pétales de fleurs comestibles. Ne laissez pas la taille vous tromper, c'est la tarte au chocolat la plus riche et la plus décadente que vous ayez jamais goûtée ! Posée sur une base dorée à bord festonné, elle est emballée pour être facilement offerte et transportée.

(2) Biscuits à la fleur de rose - parfumés à l'eau de rose et à la vanille, ces biscuits sont aussi délicieux que magnifiques. Ils sont en forme de rose et couverts d'un glaçage rose antique (coloré naturellement avec des betteraves !) avec des reflets dorés. Quatre biscuits sont nichés dans une boîte et prêts à être offerts.

*Les deux sont à base de plantes