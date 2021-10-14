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À propos de cet événement

Ventes fermées

Éducaloi - Soirée QUiZzz ouverte à tous

Théâtre Paradoxe

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Billlet individuel
325 $
Pour une personne qui souhaite vivre l'expérience en présence, au Théâtre Paradoxe. Le prix de ce billet individuel inclut : - Un repas 3 services beau, bon, zéro déchet, mettant en vedette une bistronomie de saison 🌿 - Des consommations gratuites (vins et bières de microbrasserie) 🍻 - Des recommandations bières et mets pour optimiser votre repas 🤩 - Un reçu de charité Et, bien sûr, votre participation au QUIZzz juridique!
Table de 4 personnes
1 200 $
Pour les personnes qui souhaitent vivre l'expérience en présence, au Théâtre Paradoxe, en réservant une table complète pour 4 personnes. Le prix inclut (pour 4 personnes): - Un repas 3 services beau, bon, zéro déchet, mettant en vedette une bistronomie de saison 🌿 - Des consommations gratuites (vins et bières de microbrasserie) 🍻 - Des recommandations bières et mets pour optimiser votre repas 🤩 - Un reçu de charité Et, bien sûr, votre participation au QUIZzz juridique!
Billet pour la webdiffusion de la soirée quiz
25 $
Ce billet vous permet d'assister virtuellement à la soirée et participer au QUiZzz. Tirage de prix de présence.

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