Éducaloi - Soirée QUiZzz ouverte à tous

Pour les personnes qui souhaitent vivre l'expérience en présence, au Théâtre Paradoxe, en réservant une table complète pour 4 personnes. Le prix inclut (pour 4 personnes): - Un repas 3 services beau, bon, zéro déchet, mettant en vedette une bistronomie de saison 🌿 - Des consommations gratuites (vins et bières de microbrasserie) 🍻 - Des recommandations bières et mets pour optimiser votre repas 🤩 - Un reçu de charité Et, bien sûr, votre participation au QUIZzz juridique!

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