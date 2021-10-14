Éducaloi - Soirée QUiZzz ouverte à tous

Pour une personne qui souhaite vivre l'expérience en présence, au Théâtre Paradoxe. Le prix de ce billet individuel inclut :
- Un repas 3 services beau, bon, zéro déchet, mettant en vedette une bistronomie de saison 🌿
- Des consommations gratuites (vins et bières de microbrasserie) 🍻
- Des recommandations bières et mets pour optimiser votre repas 🤩
- Un reçu de charité
Et, bien sûr, votre participation au QUIZzz juridique!
Pour une personne qui souhaite vivre l'expérience en présence, au Théâtre Paradoxe. Le prix de ce billet individuel inclut :
- Un repas 3 services beau, bon, zéro déchet, mettant en vedette une bistronomie de saison 🌿
- Des consommations gratuites (vins et bières de microbrasserie) 🍻
- Des recommandations bières et mets pour optimiser votre repas 🤩
- Un reçu de charité
Et, bien sûr, votre participation au QUIZzz juridique!
Table de 4 personnes
1 200 $
Pour les personnes qui souhaitent vivre l'expérience en présence, au Théâtre Paradoxe, en réservant une table complète pour 4 personnes.
Le prix inclut (pour 4 personnes):
- Un repas 3 services beau, bon, zéro déchet, mettant en vedette une bistronomie de saison 🌿
- Des consommations gratuites (vins et bières de microbrasserie) 🍻
- Des recommandations bières et mets pour optimiser votre repas 🤩
- Un reçu de charité
Et, bien sûr, votre participation au QUIZzz juridique!
Pour les personnes qui souhaitent vivre l'expérience en présence, au Théâtre Paradoxe, en réservant une table complète pour 4 personnes.
Le prix inclut (pour 4 personnes):
- Un repas 3 services beau, bon, zéro déchet, mettant en vedette une bistronomie de saison 🌿
- Des consommations gratuites (vins et bières de microbrasserie) 🍻
- Des recommandations bières et mets pour optimiser votre repas 🤩
- Un reçu de charité
Et, bien sûr, votre participation au QUIZzz juridique!
Billet pour la webdiffusion de la soirée quiz
25 $
Ce billet vous permet d'assister virtuellement à la soirée et participer au QUiZzz. Tirage de prix de présence.
Ce billet vous permet d'assister virtuellement à la soirée et participer au QUiZzz. Tirage de prix de présence.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!