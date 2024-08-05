Musée de la Côte-Nord

Musée de la Côte-Nord

Projection et causerie | " La vieille réserve "

Admission générale
10 $
Membre du Musée de la Côte-Nord
9 $
La carte de membre individuelle est au coût annuel de 25$ pour un adulte, 20$ pour un aîné ou un étudiant et 45$ pour une famille. Elle donne l'accès annuel gratuit au Musée et au Vieux-Poste, en plus d'offrir divers privilèges tels que 10% de rabais sur les activités culturelles. Contactez l'accueil du Musée pour plus d'informations : 418-968-2070.
Admission générale
Gratuit
Paiement sur place (10$ OU 9$ pour les membres)

