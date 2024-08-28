ADHÉSION DE MEMBRE AU CARREFOUR DES PETITS SOLEILS 2024-2025 (Nouveaux membres)

La cotisation de membre est de 15$ actuellement (25$ par famille pour l’année d’activités de septembre à juin). L'adhésion est valable pour toute la famille, y compris les parents et grands-parents et quelque soit le nombre d'enfant. Il ne faut donc en acheter qu'une seule par famille. La cotisation n'est pas remboursable et passe à 20$ à partir du 14 décembre 2024 et 15$ à partir du 17 mars 2025.

La cotisation de membre est de 15$ actuellement (25$ par famille pour l’année d’activités de septembre à juin). L'adhésion est valable pour toute la famille, y compris les parents et grands-parents et quelque soit le nombre d'enfant. Il ne faut donc en acheter qu'une seule par famille. La cotisation n'est pas remboursable et passe à 20$ à partir du 14 décembre 2024 et 15$ à partir du 17 mars 2025.

seeMoreDetailsMobile