Cérémonie de Pleine Lune : Adopter l’éclipse de nos ombres

Rejoignez-nous sous la lueur transformatrice de la Pleine Lune du Scorpion le 24 avril, pour une soirée dédiée à la profonde exploration émotionnelle et à la croissance spirituelle. Alors que nous nous réunissons pour honorer la profondeur et l’intensité qu'incarne le Scorpion, nous vous invitons à une cérémonie qui illuminera les profondeurs de votre moi intérieur, favorisant une connexion puissante entre le corps et l'esprit.





Cette soirée spéciale est conçue pour tisser ensemble les pratiques du travail de l’ombre somatique et de “journaling” guidée, en s'appuyant sur les thèmes puissants de transformation, de renaissance et de connexions profondes du Scorpion.





- Horaires :

🌙 20h00 to 20h15 - Arrivée et installation

🌙 20h15 to 21h15 - Travail de l'ombre somatique avec Cat Bergeron

🌙 21h15 to 22h15 - Journaling guidée (Exploration de l'ombre et connexion) avec Roy Abi

🌙 22h15 to 22h45 - Cercle de clôture avec service de tisane et cannelle et collations





Notre cérémonie commence avec Cat Bergeron, une thérapeute somatique dédiée à guider les individus vers un état de présence, de plaisir et de connexion au sein de leur corps et de leurs relations. En fusionnant le mouvement, la respiration et la méditation, Cat vous guidera pour éclairer les parties les plus profondes de vous-même, rencontrer votre ombre avec compassion et puiser dans votre intégralité. Roy Abi mènera ensuite une exploration inédite de l'essence de notre être et de la nature des ombres.





Roy amènera de l’éclaircissement sur la façon dont nos perceptions des ombres sont façonnées, révélant que nous sommes des êtres lumière divins expérimentant la réalité à travers les distorsions que nous créons. Grâce à un journal guidé et à des activités relationnelles authentiques, Roy aide à découvrir le « pourquoi » et le « pourquoi » de nos ombres, facilitant ainsi une connexion plus profonde avec nous-mêmes et les uns avec les autres.





Rejoignez-nous pour cette profonde cérémonie de Pleine Lune pour plonger profondément, guérir et célébrer sous la lumière mystérieuse de la Lune du Scorpion. C'est l'occasion pour vous d'affronter et d'embrasser vos ombres intérieures, d'équilibrer vos énergies et de vous délecter du pouvoir de la découverte de soi intime dans un espace enrichissant et sûr.