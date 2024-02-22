Session École de l'Imprévu - PRINTEMPS 2024

Samedi 10:00. 1h45 par cours, à partir du 6 avril 2024.
Aucun prérequis.
*Les enseignant.e.s de l’Imprévu se gardent le droit de juger si un.e élève est apte à passer au niveau suivant. Nous nous réservons aussi le droit d’attribuer un niveau à un.e élève en fonction de son expérience et de sa compréhension du jeu.
Samedi 10:00. 1h45 par cours, à partir du 6 avril 2024.
Aucun prérequis.
*Les enseignant.e.s de l’Imprévu se gardent le droit de juger si un.e élève est apte à passer au niveau suivant. Nous nous réservons aussi le droit d’attribuer un niveau à un.e élève en fonction de son expérience et de sa compréhension du jeu.
ADOS - 12-15 ans
CA$203.23
Samedi 13h00. 1h45 par cours, à partir du 6 avril 2024.
*Si l'enfant a 12 ans et qu'il n'a aucune expérience en improvisation, merci de l'inscrire dans le cours ENFANTS - 8-12 ans.
**Les enseignant.e.s de l’Imprévu se gardent le droit de juger si un.e élève est apte à passer au niveau suivant. Nous nous réservons aussi le droit d’attribuer un niveau à un.e élève en fonction de son expérience et de sa compréhension du jeu.
Samedi 13h00. 1h45 par cours, à partir du 6 avril 2024.
*Si l'enfant a 12 ans et qu'il n'a aucune expérience en improvisation, merci de l'inscrire dans le cours ENFANTS - 8-12 ans.
**Les enseignant.e.s de l’Imprévu se gardent le droit de juger si un.e élève est apte à passer au niveau suivant. Nous nous réservons aussi le droit d’attribuer un niveau à un.e élève en fonction de son expérience et de sa compréhension du jeu.
ADULTE - Niveau 1
CA$203.23
Mardi 19h00. 1h45 par cours, à partir du 9 avril 2023. 6 semaines + 1 spectacle + 1 atelier de retour. Pour les curieux qui veulent essayer! Aucun prérequis.
Mardi 19h00. 1h45 par cours, à partir du 9 avril 2023. 6 semaines + 1 spectacle + 1 atelier de retour. Pour les curieux qui veulent essayer! Aucun prérequis.
ADULTE - Niveau 2
CA$203.23
Lundi 17h45. 1h45 par cours, à partir du 8 avril 2024.
6 semaines + 1 spectacle + 1 atelier de retour.
Idéal pour les joueurs avec un peu d'expérience ou pour les plus expérimentés qui souhaitent se faire coacher.
Pour vous inscrire à ce cours, vous devez avoir complété le niveau 1 ou avoir une certaine expérience en improvisation.
*Les enseignant.e.s de l’Imprévu se gardent le droit de juger si un.e élève est apte à passer au niveau suivant. Nous nous réservons aussi le droit d’attribuer un niveau à un.e élève en fonction de son expérience et de sa compréhension du jeu.
Lundi 17h45. 1h45 par cours, à partir du 8 avril 2024.
6 semaines + 1 spectacle + 1 atelier de retour.
Idéal pour les joueurs avec un peu d'expérience ou pour les plus expérimentés qui souhaitent se faire coacher.
Pour vous inscrire à ce cours, vous devez avoir complété le niveau 1 ou avoir une certaine expérience en improvisation.
*Les enseignant.e.s de l’Imprévu se gardent le droit de juger si un.e élève est apte à passer au niveau suivant. Nous nous réservons aussi le droit d’attribuer un niveau à un.e élève en fonction de son expérience et de sa compréhension du jeu.
ADULTE - Niveau 3
CA$203.23
Lundi 20h00. 1h45 par cours, à partir du 8 avril 2024
6 semaines + 1 spectacle + 1 atelier de retour.
Niveau 3 : Doit avoir complété le niveau 2 ou posséder une expérience sérieuse en improvisation.
Cours de perfectionnement pour les improvisateurs d'expérience. On y voit des techniques avancées et on travaille le jeu de manière plus approfondie.
*Les enseignant.e.s de l’Imprévu se gardent le droit de juger si un.e élève est apte à passer au niveau suivant. Nous nous réservons aussi le droit d’attribuer un niveau à un.e élève en fonction de son expérience et de sa compréhension du jeu.
Lundi 20h00. 1h45 par cours, à partir du 8 avril 2024
6 semaines + 1 spectacle + 1 atelier de retour.
Niveau 3 : Doit avoir complété le niveau 2 ou posséder une expérience sérieuse en improvisation.
Cours de perfectionnement pour les improvisateurs d'expérience. On y voit des techniques avancées et on travaille le jeu de manière plus approfondie.
*Les enseignant.e.s de l’Imprévu se gardent le droit de juger si un.e élève est apte à passer au niveau suivant. Nous nous réservons aussi le droit d’attribuer un niveau à un.e élève en fonction de son expérience et de sa compréhension du jeu.
T-shirt IMPRÉVU
CA$23.09
Pour le simple plaisir de porter L’imprévu Improvisation!
Pour le simple plaisir de porter L’imprévu Improvisation!