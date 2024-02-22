Session École de l'Imprévu - PRINTEMPS 2024

Lundi 17h45. 1h45 par cours, à partir du 8 avril 2024. 6 semaines + 1 spectacle + 1 atelier de retour. Idéal pour les joueurs avec un peu d'expérience ou pour les plus expérimentés qui souhaitent se faire coacher. Pour vous inscrire à ce cours, vous devez avoir complété le niveau 1 ou avoir une certaine expérience en improvisation. *Les enseignant.e.s de l’Imprévu se gardent le droit de juger si un.e élève est apte à passer au niveau suivant. Nous nous réservons aussi le droit d’attribuer un niveau à un.e élève en fonction de son expérience et de sa compréhension du jeu.

Lundi 17h45. 1h45 par cours, à partir du 8 avril 2024. 6 semaines + 1 spectacle + 1 atelier de retour. Idéal pour les joueurs avec un peu d'expérience ou pour les plus expérimentés qui souhaitent se faire coacher. Pour vous inscrire à ce cours, vous devez avoir complété le niveau 1 ou avoir une certaine expérience en improvisation. *Les enseignant.e.s de l’Imprévu se gardent le droit de juger si un.e élève est apte à passer au niveau suivant. Nous nous réservons aussi le droit d’attribuer un niveau à un.e élève en fonction de son expérience et de sa compréhension du jeu.

seeMoreDetailsMobile