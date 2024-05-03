Session automne 2024 - Gymnastique

Rejoignez notre programme d'initiation à la gymnastique pour les tout-petits ! Les samedis 7 septembre, 14 septembre, 21 septembre, 28 septembre, 5 octobre, 19 octobre, 26 octobre, 2 novembre, 9 novembre, 16 novembre, 23 novembre, 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre et 21 décembre, de 9h00 à 10h00. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de cours le 12 octobre. Cette session de 15 cours est spécialement conçue pour les enfants âgés de 3 à 4 ans. Offrez-leur une chance de découvrir les joies de la gymnastique dans un environnement sûr et amusant.
Gymnastique niveau 1
CA$287.50
Découvrez les bases de la gymnastique avec notre cours de niveau 1 ! Les samedis 7 septembre, 14 septembre, 21 septembre, 28 septembre, 5 octobre, 19 octobre, 26 octobre, 2 novembre, 9 novembre, 16 novembre, 23 novembre, 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre et 21 décembre, de 10h15 à 11h15. Cette session de 15 cours est spécialement conçue pour les enfants âgés de 5 à 12 ans. À noter que si nous jugeons que les enfants ont un niveau de gymnastique plus élevé que le niveau 1, un changement de groupe sera effectué. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante et amusante !
Gymnastique niveau 2
CA$287.50
Développez vos compétences en gymnastique avec notre cours de niveau 2 ! Les samedis 7 septembre, 14 septembre, 21 septembre, 28 septembre, 5 octobre, 19 octobre, 26 octobre, 2 novembre, 9 novembre, 16 novembre, 23 novembre, 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre et 21 décembre, de 11h30 à 12h30. Cette session de 15 cours est spécialement conçue pour les enfants âgés de 5 à 12 ans. Veuillez noter que si nous jugeons que les enfants ne sont pas dans le groupe correspondant à leur niveau, un changement de groupe sera effectué pour maximiser leur apprentissage. Rejoignez-nous pour des séances dynamiques et stimulantes !
Gymnastique niveau 3
CA$287.50
Défiez-vous avec notre cours de gymnastique de niveau 3 ! Les samedis 7 septembre, 14 septembre, 21 septembre, 28 septembre, 5 octobre, 19 octobre, 26 octobre, 2 novembre, 9 novembre, 16 novembre, 23 novembre, 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre et 21 décembre, de 13h00 à 14h00. Cette session de 15 cours est spécialement conçue pour les enfants âgés de 5 à 12 ans. Nous sommes attentifs au progrès de chaque enfant, et si nous jugeons qu'ils ne sont pas dans le groupe correspondant à leur niveau, un changement sera effectué pour maximiser leur apprentissage. Rejoignez-nous pour des séances stimulantes et enrichissantes !
Gymnastique niveau 4
CA$287.50
Poussez vos limites avec notre cours de gymnastique de niveau 4 ! Les dimanches 8 septembre, 15 septembre, 22 septembre, 29 septembre, 6 octobre, 20 octobre, 27 octobre, 3 novembre, 10 novembre, 17 novembre, 24 novembre, 1 décembre, 8 décembre, 15 décembre et 22 décembre, de 9h00 à 10h00. Cette session de 15 cours est conçue pour les enfants âgés de 5 à 12 ans qui cherchent à relever de nouveaux défis gymnastiques. Si nous jugeons que les enfants ne sont pas dans le bon groupe correspondant à leur niveau, un changement sera effectué pour maximiser leur apprentissage. Joignez-vous à nous pour des séances stimulantes et enrichissantes !
Gymnastique niveau 5
CA$287.50
Dépassez-vous avec notre cours de gymnastique de niveau 5 ! Les dimanches 8 septembre, 15 septembre, 22 septembre, 29 septembre, 6 octobre, 20 octobre, 27 octobre, 3 novembre, 10 novembre, 17 novembre, 24 novembre, 1 décembre, 8 décembre, 15 décembre et 22 décembre, de 10h15 à 11h15. Cette session de 15 cours est spécialement conçue pour les enfants âgés de 5 à 12 ans cherchant à repousser leurs limites gymnastiques. Si nous constatons que les enfants ne sont pas dans le groupe correspondant à leur niveau, un changement sera effectué pour maximiser leur apprentissage. Rejoignez-nous pour des séances stimulantes et enrichissantes !
Gymnastique niveau 6
CA$287.50
Développez vos compétences gymnastiques avec notre cours de niveau 6 ! Les dimanches 8 septembre, 15 septembre, 22 septembre, 29 septembre, 6 octobre, 20 octobre, 27 octobre, 3 novembre, 10 novembre, 17 novembre, 24 novembre, 1 décembre, 8 décembre, 15 décembre et 22 décembre, de 11h30 à 12h30. Cette session de 15 cours est spécialement conçue pour les enfants âgés de 5 à 12 ans souhaitant relever des défis gymnastiques avancés. Si nous jugeons que les enfants ne sont pas dans le bon groupe correspondant à leur niveau, un changement sera effectué pour maximiser leur apprentissage. Rejoignez-nous pour des séances stimulantes et enrichissantes !
Gymnastique niveau 7
CA$287.50
Développez vos compétences gymnastiques avec notre cours de niveau 7 ! Les dimanches 8 septembre, 15 septembre, 22 septembre, 29 septembre, 6 octobre, 20 octobre, 27 octobre, 3 novembre, 10 novembre, 17 novembre, 24 novembre, 1 décembre, 8 décembre, 15 décembre et 22 décembre, de 13h00 à 14h00. Cette session de 15 cours est spécialement conçue pour les enfants âgés de 5 à 12 ans désirant relever des défis gymnastiques avancés. Si nous jugeons que les enfants ne sont pas dans le bon groupe correspondant à leur niveau, un changement sera effectué pour maximiser leur apprentissage. Rejoignez-nous pour des séances stimulantes et enrichissantes !
