Session automne 2024 - Gymnastique

Poussez vos limites avec notre cours de gymnastique de niveau 4 ! Les dimanches 8 septembre, 15 septembre, 22 septembre, 29 septembre, 6 octobre, 20 octobre, 27 octobre, 3 novembre, 10 novembre, 17 novembre, 24 novembre, 1 décembre, 8 décembre, 15 décembre et 22 décembre, de 9h00 à 10h00. Cette session de 15 cours est conçue pour les enfants âgés de 5 à 12 ans qui cherchent à relever de nouveaux défis gymnastiques. Si nous jugeons que les enfants ne sont pas dans le bon groupe correspondant à leur niveau, un changement sera effectué pour maximiser leur apprentissage. Joignez-vous à nous pour des séances stimulantes et enrichissantes !

