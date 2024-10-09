Réseau Agile & Connecté | VISITE DE RÉSEAUTAGE COUP DE POUCE! | POINT G

Transformateurs alimentaires seulement, sinon vous serez remboursé moins les frais de 50$.
L’entreprise visitée se réserve le droit de ne pas accepter une inscription, nous vous rembourserons sans frais, merci de votre compréhension.
Si vous êtes abonnés au Réseau RH, ne vous inscrivez pas ici, envoyer un courriel à [email protected]
Aucune demande de remboursement après le 1 novembre si vous ne pouvez participer. Des frais d'administration de 50$ seront appliqués aux remboursement que TransformAction autorisera.
Transformateurs alimentaires seulement, sinon vous serez remboursé moins les frais de 50$.
L’entreprise visitée se réserve le droit de ne pas accepter une inscription, nous vous rembourserons sans frais, merci de votre compréhension.
Si vous êtes abonnés au Réseau RH, ne vous inscrivez pas ici, envoyer un courriel à [email protected]
Aucune demande de remboursement après le 1 novembre si vous ne pouvez participer. Des frais d'administration de 50$ seront appliqués aux remboursement que TransformAction autorisera.