5e anniversaire de La Maison des Collines / La Maison des Collines' 5th anniversary

English follows





La Maison des Collines célèbre ses 5 ans!





Venez célébrer avec nous le 10 mai prochain, de 17h à 19h, au Centre Communautaire Wakefield La Pêche.





Au menu : cocktail et bouchées, musique et présentations!





Pour l'occasion, nous soulignerons l'implication de nos membres fondateurs, de nos administrateurs, de nos bénévoles et de notre équipe. Ce sera pour vous la chance d'en apprendre davantage sur notre organisme, et surtout, de célébrer l'impact qu'on a eu sur notre communauté depuis notre fondation en 2019.





Bien que les dons soient les bienvenus, ils ne sont pas obligatoires. L'essentiel pour nous est de compter sur votre présence.





Si vous souhaitez nous faire un cadeau d'anniversaire, voici une liste détaillant ce que votre contribution nous permet d'accomplir :

$10 : 1 boîte de gants de nitril. Nous en utilisons 400 par année

$25 : 1 boîte de seringues. Nous en utilisons 100 par année

$50 : 1 boîte d'éponges pour les soins buccaux. Nous en utilisons 80 par année

$100 : 1 ceinture de transfert. Nous en utilisons 12 par année.

$150 : 1 coussin gel pour la prévention des plaies. Nous en utilisons 12 par année.

$250 : Services de télévision pour tous les patients pour 1 mois

$550 : Totalité des soins pour 1 patient pour 1 journée

$1000 : Nourriture pour tous les patients pour 1 mois





Voici notre liste de souhaits pour l'amélioration des services à nos usagers :

Lève-personne au plafond pour utilisation lors des bains : $5000

Bladder scanner : $25 000 (voir info ici : https://www.avf-biomedical.com/blog/conseils/quest-ce-quun-bladder-scanner/)





*** Des reçus sont émis pour tout don de $25 ou plus. Un plan de visibilité est disponible pour tout don de plus de $1000.





****





La Maison des Collines celebrates its 5th anniversary!





Come celebrate with us on May 10, from 5 to 7 p.m., at the Wakefield La Pêche Community Centre.





On the menu: cocktails and appetizers, music and presentations!





For the occasion, we'll be celebrating the involvement of our founding members, directors, volunteers and team. This will be your chance to learn more about our organization, and above all, to celebrate the impact we've had on our community since our founding in 2019.





While donations are always welcomed, they are not mandatory. What is essential to us is to be able to count on your presence.





If you wish to give us a birthday present, here is a list of what your contributions allow us to achieve :

$10 : 1 box of nitril gloves. We use 400 per year

$25 : 1 box of syringes. We use 100 per year

$50 : 1 box of sponges for oral care. We use 80 per year

$100 : 1 transfer belt. We use 12 per year

$150 : 1 gel pillow for the prevention of wounds. We use 12 per year

$250 : Television services for all of our patients for 1 month

$550 : Totality of care services for 1 patient for 1 day

$1000 : Food for all of our patients for 1 month





Here is our "wish list" for the improvement of our services :

Ceiling people lift for bathing purposes : $5000

Bladder scanner : $25 000 (see information here : https://www.ahrq.gov/hai/cauti-tools/impl-guide/implementation-guide-appendix-c.html#:~:text=Definition,Determine%20the%20need%20for%20catheterization.)





*** Donation receipts are offered for any donation of $25 or more. A visibility plan is available for donations of $1000 or more.