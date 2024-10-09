AGEEI (Association Générale des Étudiants et Étudiantes en Informatique de l'UQAM)
Party d'Halloween de l'AGEEI 2024
1412 Rue Sainte-Elisabeth
Montréal, QC H2X 1L4, Canada
Admission générale (membre AGEEI)
CA$15
Admission générale (hors AGEEI)
CA$20
L'achat de ce billet doit être groupé avec un billet "Membre AGEEI". Maximum de 2 invité.e.s par membre de l'AGEEI.
