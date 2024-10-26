Groupe : Party de Noël au Grand Marché de Noël

Vous donne le droit à :
2 coupons repas
1 coupon dessert
1 coupon boisson
----
Rendez-vous à votre arrivée au Guichet Festif du Grand Marché de Noël où l'on vous remettra vos tickets.
Échangez-les ensuite à nos stations gourmandes ou buvettes : raclette, soupe à l'oignon, crêpes, tartiflette, poutine, gaufres, vin chaud, chocolat chaud, thé à l'érable...
Tasse collection - Marché de Noël
CA$10
Achetez dès maintenant votre tasse collection et conservez-là comme souvenir de votre visite au Marché de Noël.
Elle vous sera remise en même temps que vos coupons au Guichet Festif.
