Lancement saison 2024 Souvenirs de cueillette !

Le CIBLE est heureux de vous inviter au lancement de la 9ème édition du regroupement Souvenirs de cueillette!





Au programme :

- Visite guidée de l'entreprise Au Blanc Marronnier et des champs d'autocueillette

- Lancement médiatique

- Échanges et réseautage dans un cadre convivial

- Petit goûter à base de camerises





Qu'est-ce que Souvenirs de cueillette ?

Le projet Souvenirs de cueillette est une initiative locale portée par le Conseil de l'industrie bioalimentaire de l'Estrie (CIBLE) qui se combine à la certification Créateurs de Saveurs Cantons-de-l’Est. Son principal objectif est de faire rayonner les entreprises d'autocueillette de la région. Souvenirs de cueillette compte plus de 50 entreprises dans son regroupement, réparties dans les 9 MRC des Cantons-de-l'Est. Actuellement, plus d'une vingtaine de variétés de cultures sont offertes et promues au grand public de mai à décembre, allant des fruits et légumes, aux fines herbes, aux fleurs coupées, jusqu’aux arbres de Noël.





Ne manquez pas cette chance de venir discuter avec des gens du domaine agroalimentaire et d'en apprendre davantage sur le quotidien d'une entreprise d'autocueillette de camerises.





On vous y attend !