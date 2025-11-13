Le Bonheur Pyramidale de la Maison Marc-Antoine

Offert par
À propos des adhésions
Renouvellement mensuel
Participe à combler les BESOINS PHYSIOLOGIQUES: manger, boire, s'habiller, respirer, dormir, se laver
Renouvellement mensuel
Participe à combler les besoins de sécurité : un toit, une chambre, un revenu stable, une assurance maladie..
Renouvellement mensuel
Participe à combler les BESOINS D'AMOUR ET D'APPARTENANCE : famille, amis, appartenance à un groupe ou une communauté.
Renouvellement mensuel
Participe à combler le BESOIN D'ESTIME: estime de soi, reconnaissance, réussite, respect des autres.
Renouvellement mensuel
Participe à combler le BESOIN D'ACCOMPLISSEMENT DE SOI: s'épanouir, exprimer son potentiel, sa créativité, réaliser ses désirs.
Valide pour un an
Participe à combler annuellement l'ensemble des besoins de la pyramide de l'organisation Maison Marc-Antoine.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!