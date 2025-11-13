Maison Marc-Antoine

Le Bonheur Pyramidale de la Maison Marc-Antoine

Participant ESSENTIEL
10 $

Renouvellement mensuel

Participe à combler les BESOINS PHYSIOLOGIQUES: manger, boire, s'habiller, respirer, dormir, se laver

Participant PROTECTEUR
15 $

Renouvellement mensuel

Participe à combler les besoins de sécurité : un toit, une chambre, un revenu stable, une assurance maladie..

Participant BIENVEILLANT
20 $

Renouvellement mensuel

Participe à combler les BESOINS D'AMOUR ET D'APPARTENANCE : famille, amis, appartenance à un groupe ou une communauté.

Participant RAYONNANT
25 $

Renouvellement mensuel

Participe à combler le BESOIN D'ESTIME: estime de soi, reconnaissance, réussite, respect des autres.

Participant ÉPANOUIS
30 $

Renouvellement mensuel

Participe à combler le BESOIN D'ACCOMPLISSEMENT DE SOI: s'épanouir, exprimer son potentiel, sa créativité, réaliser ses désirs.

Participant PYRAMIDAL ANNUEL
200 $

Valide pour un an

Participe à combler annuellement l'ensemble des besoins de la pyramide de l'organisation Maison Marc-Antoine.

