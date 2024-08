Pastorale 2024 - enfants

Pastorale 2024













Redéfinir le succès





« Redéfinir le succès » n'est pas simplement un thème; c'est un défi constant qui marque notre parcours dans le ministère. Ce sujet, essentiel pour chaque couple engagé dans le leadership de l'église locale, nous pousse à réfléchir : Quelle est la vraie nature du succès ? Comment le reconnaître et le mesurer ? Est-il possible de l'atteindre en suivant la vision de Dieu ?





La Pastorale 2024 sera une occasion privilégiée pour explorer en profondeur les différentes facettes du succès dans notre rôle pastoral et son influence sur nos vies personnelles, nos familles et nos cœurs. Le programme inclura des sessions de réflexion profonde, des discussions stimulantes et une variété d'interventions enrichissantes.





Cette édition se déroulera dans le cadre prestigieux de l'Hôtel du Domaine à Thetford, un complexe hôtelier 4 étoiles offrant une expérience exceptionnelle. Situé aux abords d'un lac artificiel unique en Amérique du Nord et entouré de nature, l'hôtel propose une multitude de services et d'activités, idéals pour une détente complète.









Conditions et autre information:

Si vous désirez venir avec vos enfants, communiquez avec nous directement: [email protected].

Si pour une raison majeure vous deviez annuler, veuillez nous aviser aussitôt que possible.

Aucune inscription ne sera prise à la porte.

Le Noah Spa est accessible de l'hôtel, mais non inclus avec le forfait. Pour toute information ou réservation: https://noah-spa.com/thetford