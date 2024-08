Formation avancée en rééducation vestibulaire (Sherbrooke)

Formateur : Alexandre Brousseau, pht chez Axo Physio





Préalable : une formation de base en rééducation vestibulaire donnée par une organisme reconnu





Cette formation avancée d’une durée de 2 jours aidera le physiothérapeute à perfectionner l’évaluation et le traitement des conditions vestibulaires. Le contenu sera orienté vers l’analyse et la compréhension des cas complexes en rééducation vestibulaire dans le but de permettre au physiothérapeute de bonifier sa démarche clinique. Le physiothérapeute sera amené à diversifier son approche clinique afin de traiter les différents déficits du patient et en intégrant la globalité de la condition. La formation comprend des phases théoriques, des phases pratiques et des histoires de cas.





Objectifs du cours :

À la fin du cours le participant sera en mesure de :

Améliorer son raisonnement clinique afin d’intervenir sur les cas vestibulaires complexes ou réfractaires

Comprendre le rôle des interactions sensorielles dans le traitement des atteintes vestibulaires

Comprendre les déficits oculomoteurs et leurs traitements

Comprendre les étourdissements d’origine centrale et identifier les cas pouvant être traités en rééducation vestibulaire

Pour les VPPB : Maîtriser les techniques d’évaluation pour tous les canaux Identifier adéquatement la localisation des lithiases Connaitre des techniques alternatives pour le traitement des VPPB Diagnostiquer et traiter adéquatement les atteintes multiples

Intégrer une approche multisystémique dans le traitement des atteintes vestibulaires

Adapter le plan de traitement selon l’évolution des conditions pour favoriser l’amélioration fonctionnelle des patients

Identifier les patients à référer à d’autres professionnels de la santé pour une approche multidisciplinaire

Nous vous demandons d'apporter un diapason 256 Hz, un marteau et une lampe stylo.

Vous devez apporter vos collations, dîners et breuvages.





Politique d'annulation et de remboursement disponible sur le site de l'AQP