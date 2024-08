Cocktail bénéfice et spectacle : Transmissions, un projet de Lorganisme pour la relève

ENCOURAGEZ LES GRAND·ES ARTISTES DE DEMAIN

Vous avez à cœur la place des jeunes dans le milieu de la culture et souhaitez encourager les talents artistiques de demain?

La soirée de lancement de notre projet Transmissions qui consiste en un cocktail bénéfice et un programme double de spectacles est faite pour vous!





UN PROJET UNIQUE EN SON GENRE

Le projet Transmissions a pour singularité de mobiliser des jeunes professionnel·les de la danse et des métiers du spectacle sur l’ensemble de sa chaîne de production (interprètes, équipe de conception et technique). Pour la première édition de ce projet tremplin pour la relève, une cohorte de 11 artistes récemment diplômé·es ont travaillé à la création d’un programme double sous la direction de Caroline Laurin-Beaucage et Sébastien Provencher, deux chorégraphes d'expérience et figures en vogue de la danse contemporaine. Le projet implique aussi l'appui de 5 mentor·es expert·es en conception des lumières, des costumes, de la musique, en direction des répétitions et en direction technique pour coacher l'équipe.





Transmissions se veut un programme récurrent impliquant chaque année de nouveaux diffuseurs et partenaires. Grâce à cette initiative, Lorganisme souhaite apporter une solution aux difficultés pour les artistes et travailleur·ses de la relève d’intégrer pleinement leur secteur professionnel à l’issue de leur formation, et ce dans un contexte particulièrement fragilisé par la pandémie et l’aridité du financement des arts vivants. Dans ce contexte de crise, certain·es jeunes artistes et finissant·es des programmes en art de la scène ont été privé·es de faire des premières expériences scéniques cruciales à leur professionnalisation et peinent à obtenir de la place dans les programmes des principaux diffuseurs.





En soutenant ce projet par l'achat d'une de nos formules, vous faites un geste concret pour l'insertion professionnelle et le développement des expériences de jeunes artistes et de travailleur·ses du milieu de spectacle.





OÙ ET QUAND

L'événement se tiendra le jeudi 17 octobre à 18h30 à la Maison des arts de Laval, à quelques pas de la station de métro Montmorency (ligne orange).





NOS FORMULES

Devenez l'un des mécènes du projet Transmissions, en achetant une de nos trois formules:

Mécène cool - 50$ : Cocktail + Spectacle

Mécène chic - 75$ : Cocktail + Spectacle + 1 Chandail de Lorganisme

Mécène distingué - 100$ : Cocktail + Spectacle + 1 Chandail de Lorganisme + 1 Participation au tirage de notre concours exclusif

CONCOURS EXCLUSIF : TIRAGE AU SORT

Gagnez une nuitée pour 2 personnes au Manoir Sweetsburg, auberge de charme située à Cowansville dans les Cantons-de-l'Est, incluant une paire de billets pour assister à un spectacle chez Espace Diffusion (lot d'une valeur de 300$). Le ou la gagnant·e sera tiré·e au sort parmi les acheteurs de la formule "Mécène distingué".

















Merci à nos partenaires : le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, la Maison des arts de Laval, le Théâtre de la Ville de Longueuil, les Maisons de la Culture, le Manoir Sweetsburg + Espace Diffusion de Cowansville.





LORGANISME

Lorganisme unit les forces de chorégraphes indépendant·es et favorise l’approfondissement de leur démarche artistique respective en rendant profitable la mise en commun de leurs ressources créatives, humaines et matérielles. Par ses actions structurantes, Lorganisme est un phare et un lieu d’ancrage pour ses membres artistes et favorise à la fois leur rayonnement et la pérennité de leur travail.





