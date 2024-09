Promenade | 29 juin | Les sons des saisons

Les promenades sont des moments pour prendre conscience des lieux qui nous entourent et pour explorer nos paysages extérieurs au fil des saisons. Chaque promenade se terminera par une période d’échanges où les participants seront invités à partager leur expérience.





Accompagné.e.s de l'ornithologue Serge Beaudette et la musicienne Claude-Andrée Rocheleau, les participant.e.s seront invité.e.s à se promener et profiter des perspectives différentes apportées par Serge et Claude-Andrée quand vient le temps d’écouter les chants des oiseaux.