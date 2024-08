Atelier de création de livres et d'art du papier avec Elizabeth Creith - 22-26 juillet (Programmes d'été 2024)

Cet atelier de deux jours, animé par l'auteure et artiste locale Elizabeth Creith, couvre les aspects fondamentaux de la création de livres et des arts du papier. De la sélection des matériaux à l'utilisation des outils, en passant par la pratique des techniques, le choix du contenu et l'ajout de décorations, Elizabeth guidera les participants dans un voyage pour produire leurs propres livres et créations en papier faits à la main !





Les participants auront l'occasion de voir ce qu'ils peuvent produire grâce à leurs compétences en matière de création de livres, comme des cartes, des albums, des journaux, des livres d'archives, des souvenirs de cahiers et bien plus encore. Nous explorerons également comment créer différents styles de livres, notamment un livre plié, un livre accordéon, un livre lotus, un livre étoile et autres.





Le matériel suggéré à apporter pour l'atelier de création de livres comprend des ciseaux, des tapis de découpe et des règles en acier (ou en bois avec un bord en acier). Les participants peuvent également apporter leurs propres couteaux s’ils se sentent à l’aise de les utiliser. Certaines parties de l'atelier peuvent être difficiles, donc si un enfant souhaite participer, il doit être accompagné d'un adulte (son adulte est également invité à participer !). Tous les autres participants ayant besoin d'un soutien supplémentaire verront leur personne de soutien incluse dans leur dossier. l'inscription également.





L'atelier se déroulera de 10 h à 16 h, y compris une pause déjeuner, mardi le 23 juillet et jeudi le 25 juillet, au Centre AlgomaTrad, 1249 chemin F&G Line, sur L'île Saint-Joseph.





NOTE IMPORTANTE

Il vous sera également demandé de faire un don à la plateforme Zeffy, qui ne facture aucun frais supplémentaire et garantit que 100 % des dons seront reversés à des associations caritatives comme la nôtre, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous ne souhaitez pas le faire, assurez-vous qu'il n'y a pas de frais automatiques.