DAMASCUS DREAMS d’Émilie Serri - Mouches à feu Cinéma utile

DAMASCUS DREAMS d’Émilie Serri

Canada (Québec). 2022. 83 min. Documentaire. (G)

Récit initiatique réinventé, Damascus Dreams raconte la quête d’Émilie, une cinéaste à la recherche d’un pays d’origine inaccessible. En entremêlant la mémoire de son père, celle de réfugiés syriens et sa propre imagination, Émilie compose un pays qui se situe quelque part entre mythe et réalité, rêve et cauchemar, passé et présent. « Émilie Serri formule une méditation personnelle sur l'exil et le déracinement. Dans sa réalisation inventive et expressive, de nombreux extraits de films de famille s'insèrent avec fluidité dans une série de témoignages touchants, empreints de nostalgie, de tristesse et parfois de résignation. » (Louis-Paul Rioux, Mediafilm)