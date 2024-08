Le consentement aux soins des mineurs au Québec

Quels sont les droits de mon enfant mineur face aux soins de santé qu’il peut être amené à recevoir? Dans quelle mesure peut-il consentir aux soins après 14 ans, et quels sont mes rôles et responsabilités en tant que parent proche aidant? Me Patrick Martin-Ménard, du bureau d’avocats Ménard-Martin, bureau spécialisé en défense des usagers du système de santé, répondra à ces questions (et bien d’autres) dans le cadre de cette présentation.

