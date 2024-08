Cérémonie de Pleine Lune : Harmonisation avec yoga et paysages sonores

Rejoignez-nous sous la lumière harmonieuse de la Pleine Lune en Balance le 24 mars, pour une soirée dédiée à l'équilibre, à la connexion et à la tranquillité. Alors que nous nous réunissons pour honorer l’équilibre et la beauté qu’incarne la Balance, nous vous invitons à une cérémonie conçue pour aligner le corps et l’esprit.





Cette soirée spéciale est conçue pour connecter les pratiques harmonisantes du yoga avec le pouvoir transformateur du son, incarnant les idéaux d'équilibre, de paix et de partenariat de la Balance.





- Horaires (Séance 1 à 17h ou Séance 2 à 20h) :

🌙 17h00 to 17h15 / 20h00 to 20h15 - Arrivée et installation

🌙 17h15 to 18h15 / 20h15 to 21h15 -

🌙 18h15 to 19h15 / 21h15 to 22h15 -

🌙 19h15 to 19h45 / 22h15 to 22h45 - Cercle de clôture avec service de tisane et cannelle et collations





Notre cérémonie commence avec Sam Silversides, qui doucement, nous guidera vers un état de relaxation profonde et d'harmonie intérieure à travers le yoga réparateur et le yoga nidra, permettant aux participants de faire l'expérience de profonds niveaux de méditation et de restauration. Suite à la pratique du yoga, Rafaelle Mackay nous emmènera dans un voyage sonore envoûtant. Son expertise en tant que chanteuse, compositrice et musicienne thérapeutique garantit un voyage Kimsonore immersif qui résonnera avec les thèmes de l'amour, de la paix et de l'unité communautaire célébrés par la Balance.





Rejoignez-nous pour cette puissante cérémonie de Pleine Lune pour aligner, harmoniser et célébrer sous la lumière élégante de la Lune Balance. Saisissez cette opportunité pour nourrir votre âme, équilibrer vos énergies et vous délecter de la beauté de la conscience connectée dans un espace enrichissant et sûr.