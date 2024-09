AU STUDIO : STÉPHANE CRÊTE (QC) — Confort dans l’inconfort: le laboratoire

14 au 18 mars 2022 — 9 h 30 à 12 h 30 (lun.-ven.)

Langue d’enseignement : français

Les questions peuvent être également posées en anglais



Cet atelier s’adresse à toute personne ayant assisté à l’atelier «confort dans l’inconfort», désireuse d’approfondir son expérience et appelée à questionner les limitations rencontrées dans sa pratique artistique. Au cours de cette semaine, nous prendrons un moment pour revenir sur les notions de base explorées durant le premier atelier, puis nous verrons comment répondre aux problématiques de chacun. PLUS D'INFOS ICI >





Quel tarif payer – Critères d’Emploi-Québec

Pour bénéficier du tarif subventionné par Emploi-Québec, il faut:

Habiter ou travailler pour une entreprise située sur l’Île de Montréal

Être un-e artiste ou travailleur-euse professionnel-le du secteur des arts et de la culture

Être citoyen-ne canadien-ne ou résident-e permanent-e ou travailleur-se étranger-e temporaire avec permis de travail (ouvert ou fermé)

Remplir le formulaire d’Emploi-Québec que vous recevrez après votre inscription.

Sont accepté-es : les étudiant-es à temps partiel et les prestataires de l’assurance-emploi ou de l’aide sociale (SVP avisez votre agent à Services Canada ou au MTESS)

Qui doit payer le plein tarif (régulier)?

Les personnes habitant à l’extérieur de la province de Québec

Les étudiant-es à temps plein (n’inclut pas les étudiant-es à la maîtrise) ou étranger-es







Bourse d’atelier – Offert aux artistes s’identifiant comme Autochtones, Noir-es, et/ou comme personnes de couleur, aux artistes handicapé-es ou Sourd-es, et aux artistes transgenres.

Veuillez sélectionner le billet « Bourse d’atelier ». Indiquez le % que vous souhaitez être remboursé lorsque vous complétez votre inscription, et nous traiterons le remboursement dans les plus brefs délais. Si ce processus ne vous convient pas, veuillez nous contacter pour trouver un autre arrangement. Chaque atelier disposera de 2 places réservées aux candidat-es aux bourses jusqu’à 2 semaines avant l’atelier, après quoi ces places pourront être comblées par l’inscription générale. PLUS D'INFOS ICI >







Liste d'attente – Si le type de billet que vous désirez est complet, inscrivez-vous sur la liste d'attente.

CLIQUEZ ICI pour vous inscrire sur la liste d'attente. Veuillez vous inscrire sur la liste d'attente seulement si vous êtes disponible pour toute la durée de l'atelier (il n'est pas possible de s'inscrire pour des journées individuelles ! Nous suivrons l'ordre d'inscription dans la mesure du possible, mais dans le cas d'une ouverture de dernière minute, il se peut que nous contactions toute la liste, en offrant la place à la personne qui répondra en premier.





Mode de paiement – Carte de crédit par défaut

L'inscription préalable via ce formulaire en ligne est obligatoire. Si vous ne pouvez pas payer par carte de crédit, veuillez contacter Ola à [email protected].