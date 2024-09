Film O psie, który jeździł koleją

Voici plus de détail su

O psie, który jeździł koleją

Uwaga miłośnicy psów i przygód!

Zapraszamy Was na niezwykły seans filmowy: "O psie, który jeździł koleją". To wyruszająca historia o przyjaźni i sile charakteru, która poruszy serca zarówno dzieci, jak i dorosłych. Przygotujcie się na niezapomniane chwile w towarzystwie bohatera naszej opowieści - psa, który pokochał podróże pociągiem.Poczujcie magię kina i poznajcie tę niezwykłą historię psa, który podbił serca widzów na całym świecie. Czekają na Was mnóstwo niespodzianek, zabawy i radości. Nie przegapcie tego wyjątkowego wydarzenia!

