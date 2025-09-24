ALPINE - Défi Owl's Head 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Mansonville, QC J0E 1X0, Canada
Inscription gratuite et collecte de fonds minimale de 250$ par participant(e)s.
Pour les inscriptions en équipe, chaque participant(e) doit s'inscrire sur la plateforme d'inscription.
Inscription gratuite et collecte de fonds minimale de 250$ par participant(e)s.
Pour les inscriptions en équipe, chaque participant(e) doit s'inscrire sur la plateforme d'inscription.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!